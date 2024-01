Cavage – Percez le secret de la Truffe Cave de Visan – Rhônéa Visan, samedi 24 février 2024.

Cavage – Percez le secret de la Truffe Cave de Visan – Rhônéa Visan Vaucluse

Partez en exploration avec notre Trufficulteur et son compagnon canin. L’opportunité d’en apprendre plus sur la truffe et ses mystères.

Plusieurs dates possibles – 5€ par personne – RDV Cave de Visan

Cave de Visan – Rhônéa BP22

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur boutique@rhonea.fr



