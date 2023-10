Repas Os de Canard à Vinovalie Cauzenil Parnac, 18 novembre 2023, Parnac.

Parnac,Lot

Venez dégustez un repas proposé par Vinovalie à Parnac le 18 novembre à partir de 18h30

Apéritif proposé au bar à partir de 18h30, non inclus dans le repas

Inscription obligatoire en ligne, date limite d’inscription : 11 novembre.

2023-11-18 18:30:00 fin : 2023-11-18 . 21 EUR.

Cauzenil Vinovalie Parnac

Parnac 46140 Lot Occitanie



Come and enjoy a meal proposed by Vinovalie in Parnac on November 18 from 6:30 p.m

Aperitif available at the bar from 6:30pm, not included in the meal

Online registration required, registration deadline: November 11

Venga a disfrutar de una comida organizada por Vinovalie en Parnac el 18 de noviembre a partir de las 18.30 h

Aperitivo disponible en el bar a partir de las 18.30 h, no incluido en la comida

Inscripción en línea obligatoria, fecha límite de inscripción: 11 de noviembre

Kommen Sie und genießen Sie ein von Vinovalie vorgeschlagenes Essen in Parnac am 18. November ab 18:30 Uhr

Aperitif ab 18:30 Uhr an der Bar, nicht im Essen enthalten

Obligatorische Online-Anmeldung, Anmeldeschluss: 11. November

Mise à jour le 2023-10-17 par OT CVL Vignoble