Caux’té Nuit : visite insolite Bréauté Bréauté Catégories d’évènement: Bréauté

Seine-Maritime

Caux’té Nuit : visite insolite Bréauté, 22 août 2022, Bréauté. Caux’té Nuit : visite insolite

Bréauté Seine-Maritime

2022-08-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-22 22:30:00 22:30:00 Bréauté

Seine-Maritime Bréauté Par les chemins et petites routes, découvrez le village de Bréauté et profitez d’une visite décalée, à la lampe torche, de l’église Saint-Georges, à l’histoire étonnante.

RDV à 20h30 3,7km / à partir de 8 ans

RDV à 20h30 (lieu exact donné à la réservation)

Gratuit sur réservation (à partir du 4 juillet)

Programme complet : https://www.campagne-de-caux.fr/cauxte-nuit/ Par les chemins et petites routes, découvrez le village de Bréauté et profitez d’une visite décalée, à la lampe torche, de l’église Saint-Georges, à l’histoire étonnante.

RDV à 20h30 3,7km / à partir de 8 ans

RDV à 20h30 (lieu exact donné à la… Par les chemins et petites routes, découvrez le village de Bréauté et profitez d’une visite décalée, à la lampe torche, de l’église Saint-Georges, à l’histoire étonnante.

RDV à 20h30 3,7km / à partir de 8 ans

RDV à 20h30 (lieu exact donné à la réservation)

Gratuit sur réservation (à partir du 4 juillet)

Programme complet : https://www.campagne-de-caux.fr/cauxte-nuit/ Bréauté

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bréauté, Seine-Maritime Autres Lieu Bréauté Adresse Bréauté Seine-Maritime Ville Bréauté lieuville Bréauté Departement Seine-Maritime

Bréauté Bréauté Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breaute/

Caux’té Nuit : visite insolite Bréauté 2022-08-22 was last modified: by Caux’té Nuit : visite insolite Bréauté Bréauté 22 août 2022 Bréauté Seine-Maritime

Bréauté Seine-Maritime