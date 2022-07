Caux’té Nuit : les graffiti incisés Saint-Sauveur-d’Émalleville Saint-Sauveur-d'Émalleville Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-d'Émalleville

Seine-Maritime Saint-Sauveur-d’Émalleville Ils ornent les églises, les granges, les maisons, … et témoignent du passé du village. Selon les heures du jour, ils se dévoilent ou se cachent. Un des meilleurs moments pour les observer ? Quand la lumière est rasante. Alors pourquoi ne pas profiter d’une balade au crépuscule pour découvrir les graffiti incisés et les histoires qu’ils racontent. 3 km / à partir de 8 ans

RDV à 20h30 à Saint-Sauveur-d’Emalleville (lieu exact donné à la réservation

Gratuit sur réservation (à partir du 4 juillet)

