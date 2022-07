Caux’té Nuit : Chasse au trésor « La Quête des Roussel » Goderville Goderville Catégories d’évènement: Goderville

Caux'té Nuit : Chasse au trésor « La Quête des Roussel »

Goderville, 25 août 2022

Seine-Maritime Goderville En ce triste jour du 28 août 1791, Charles Gabriel Felix de Roussel de Goderville, baron de Goderville, se voit obligé de quitter son château et ses terres dont il est dépossédé par les Révolutionnaires. En hâte, il a assemblé quelques biens pour faire le voyage vers l’étranger … Il a confié mon trésor à Marie. Hélas, il ne peut le récupérer tant il est espionné. Il a besoin de votre aide. Pour cela, visitez son cher village de Goderville et résolvez les 9 énigmes qui vous ouvriront les portes du trésor. en autonomie / à partir de 7 ans

RDV à 20h30 à Goderville (lieu exact donné à la réservation)

Gratuit sur réservation (à partir du 4 juillet)

