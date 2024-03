Caux Rétro Tout ce qui roule ! Allouville-Bellefosse, dimanche 7 juillet 2024.

Caux Rétro Tout ce qui roule ! Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

. Le célèbre rassemblement de véhicules de collection est de retour pour une 28ème édition ! Dans une ambiance conviviale, pour le plus grand plaisir des participants comme des visiteurs, ce seront plus de 200 véhicules en provenance de plusieurs nationalités qui seront exposés essentiellement des voitures anciennes mais aussi des camions, tracteurs, motos et vélo. En clair tout ce qui roule . Des animations et des concerts rythmeront la journée. Buvette et restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07

fin : 2024-07-07

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie frab.cauxretro@gmail.com

L’événement Caux Rétro Tout ce qui roule ! Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2024-03-11 par Yvetot Normandie Tourisme