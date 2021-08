CAUX JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Caux, 18 septembre 2021, Caux.

Caux Hérault Caux

Les 18 et 19 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Les Amis du Clocher et du Patrimoine de Caux proposent des visites guidées du centre ancien avec un guide .

visites guidées le samedi et dimanche à 11h et 15h, Rendez-vous : Chapelle des Pénitents, Place de l’église

Exposition à la Chapelle des Pénitents samedi : 10h/12h – 14h/18h Dimanche : 10h/12h . 14h/18h

Exposition ferroviaire retraçant l’arrivée du train à Caux

Animation ferroviaire : Train miniature Activité Ferroviaire présentée par un collectionneur de 10h/12h et 15h/17h

+33 4 67 98 36 40

