PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDEPENDANT- DOMAINE LA FONT DES ORMES Route de Nizas, 27 mai 2023, Caux.

Samedi 27 Mai venez prendre une bouffée d’air printanier le temps d’un pique-nique et d’une balade de mazet en mazet sur notre vignoble basaltique..

2023-05-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-27 16:00:00. .

Route de Nizas

Caux 34720 Hérault Occitanie



Picnic of the independent wine growers: gourmet plates with previous booking, wine tastings, visit of the estate from 11 am. Meals (plates from €10 to €15.)

El sábado 27 de mayo, venga a respirar el aire primaveral con un picnic y un paseo de mazet en mazet por nuestro viñedo de basalto.

Picknick der unabhängige Weinbauer: Gourmetplatten mit Buchung, Weinverkostungen, Besichtigung der Weinkeller und Domäne ab 11 Uhr. Platten von 10 bis 15 €.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE