MARCHÉ NOCTURNE, 7 juillet 2023, Caux-et-Sauzens.

2ème édition du marché nocturne à Caux-et-Sauzens qui se tiendra sur la place du village..

2023-07-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-07 22:00:00. .

Caux-et-Sauzens 11170 Aude Occitanie



2nd edition of the night market in Caux-et-Sauzens which will be held on the village square.

2ª edición del mercado nocturno de Caux-et-Sauzens que se celebrará en la plaza del pueblo.

2. Ausgabe des Nachtmarkts in Caux-et-Sauzens, der auf dem Dorfplatz stattfindet.

