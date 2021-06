Caux domaine la font des ormes Caux, Hérault Pique-Nique au Château La Font des Ormes domaine la font des ormes Caux Catégories d’évènement: Caux

Hérault

Pique-nique au Château Balade de Mazet en Mazet A 10h30 suivez-nous dans les vignes à a découverte du terroir de basalte et dégustez les vins à chaque étape. Pique-nique au domaine Assiettes gourmandes ou Pique-nique tiré du sac Réservation obligatoire au 07 62 73 90 75 domaine la font des ormes route de nizas 34720 caux 34720 Caux Hérault samedi 19 juin – 10h30 à 18h00

