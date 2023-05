Balade et Pique-nique au Château La Font des Ormes Domaine La Font des Ormes, Caux, Hérault Catégories d’évènement: Caux

A l'occasion du week-end de la Pentecôte, nous participons à l'opération Pique-nique chez le vigneron indépendant en organisant une balade champêtre de mazet en mazet dès 10h30. Nous mettrons à disposition de quoi vous installer pour le déjeuner ainsi que la possibilité de réserver une assiette gourmande tout simplement.

Balade de Mazet en Mazet dans les vignes Bio

A 10h30 suivez-nous dans les vignes à la découverte du terroir de basalte et dégustez les vins à chaque étape.

Possibilité de réserver une assiette gourmande ou Pique-nique tiré du sac.

Mise à disposition de Tables / chaises ou plaids de pique-nique

Jeux d'extérieur pour enfants et adultes (pétanque…) Appelez Mireille au 07 62 73 90 75 ou envoyez un email à contact@fontdesormes.fr pour obtenir les informations sur la journée et réserver votre place. Domaine La Font des Ormes, Caux, Hérault

