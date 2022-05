Caux Bike Ride – 9ème édition Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Caux Bike Ride – 9ème édition Rives-en-Seine, 5 juin 2022, Rives-en-Seine. Caux Bike Ride – 9ème édition Rue de la Sainte-Gertrude Collège Victor Hugo Rives-en-Seine

2022-06-05 – 2022-06-05 Rue de la Sainte-Gertrude Collège Victor Hugo

Rives-en-Seine Seine-Maritime Caux Bike Ride est un événement rando VTT et pédestre organisé par le CCY (Club Cyclotouriste d’Yvetot). Départ du collège Victor Hugo à Caudebec-en-Caux. Différents parcours sont proposés :

3 boucles de VTT

1 parcours VTT famille

+33 6 89 40 62 54 https://www.lescauxboys.fr/

