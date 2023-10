16ème salon de peinture à Cauville-sur-Mer Cauville-sur-Mer, 18 novembre 2023, Cauville-sur-Mer.

Cauville-sur-Mer,Seine-Maritime

La municipalité de Cauville-sur-Mer et l’association » l’Atelier d’Abbetot » organisent le 16ème salon de peinture au profit du Téléthon.

Le samedi 18 novembre de 14h à 18h

Le dimanche 19 novembre de 10h à 17h30.

Samedi 2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



The municipality of Cauville-sur-Mer and the « Atelier d’Abbetot » association are organizing the 16th painting exhibition in aid of the Telethon.

Saturday, November 18, 2 pm to 6 pm

Sunday, November 19, 10am to 5:30pm

El municipio de Cauville-sur-Mer y la asociación « Atelier d’Abbetot » organizan la 16ª exposición de pintura a beneficio del Teletón.

Sábado 18 de noviembre de 14:00 a 18:00

Domingo 19 de noviembre de 10h a 17h30

Die Gemeinde Cauville-sur-Mer und der Verein « L’Atelier d’Abbetot » organisieren den 16. Malersalon zugunsten des Telethon.

Am Samstag, den 18. November von 14h bis 18h

Am Sonntag, den 19. November von 10 bis 17.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche