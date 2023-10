Repas dansant à Cauville-sur-Mer Cauville-sur-Mer, 11 novembre 2023, Cauville-sur-Mer.

La municipalité et les Anciens Combattants de Cauville-sur-Mer vous invitent à honorer de votre présence la cérémonie du 105ème anniversaire de l’Armistice de 1918.

Cérémonie du 11 novembre 2023 :

9h15 : rassemblement devant la salle « Les Hauts de Falaise » de Cauville-sur-Mer

9h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

9h45 : Café offert par les Anciens Combattants

10h30 : Cérémonie religieuse en l’Eglise Saint Valéry de Fontaine la Mallet

11h35 : Dépôt de gerbe au Monuments aux Morts de Fontaine la Mallet

12h30 : Banquets des Anciens Combattants organisé à la salle « Les Hauts de Falaise » de Cauville-sur-Mer (pour les personnes inscrites).

The municipality and the Cauville-sur-Mer veterans’ association invite you to attend the ceremony marking the 105th anniversary of the 1918 Armistice.

Ceremony on November 11, 2023 :

9:15 am: gathering in front of the « Les Hauts de Falaise » hall in Cauville-sur-Mer

9:30am: Laying of wreaths at the Monument aux Morts

9:45 a.m.: Coffee offered by the Veterans’ Association

10:30am: Religious ceremony in the Saint Valéry church in Fontaine la Mallet

11h35 : Laying of wreaths at the Fontaine la Mallet war memorial

12:30 pm: Veterans’ banquet at the « Les Hauts de Falaise » hall in Cauville-sur-Mer (for those registered)

El ayuntamiento y la asociación de veteranos de Cauville-sur-Mer le invitan a asistir a la ceremonia de conmemoración del 105 aniversario del Armisticio de 1918.

Ceremonia el 11 de noviembre de 2023 :

9.15 h: Concentración ante la sala « Les Hauts de Falaise » de Cauville-sur-Mer

9h30: Colocación de coronas de flores en el Memorial de Guerra

9.45 h: Café ofrecido por la Asociación de Veteranos de Guerra

10.30 h: Ceremonia religiosa en la iglesia de Saint Valéry de Fontaine la Mallet

11.35h: Colocación de coronas de flores en el Memorial de Guerra de Fontaine la Mallet

12.30 h: Banquete de los veteranos en la sala « Les Hauts de Falaise » de Cauville-sur-Mer (para los inscritos)

Die Stadtverwaltung und die Anciens Combattants von Cauville-sur-Mer laden Sie ein, die Zeremonie zum 105. Jahrestag des Waffenstillstands von 1918 mit Ihrer Anwesenheit zu beehren.

Zeremonie am 11. November 2023 :

9.15 Uhr: Versammlung vor dem Saal « Les Hauts de Falaise » in Cauville-sur-Mer

9.30 Uhr: Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal

9.45 Uhr: Kaffee, angeboten von den Anciens Combattants

10.30 Uhr: Religiöse Zeremonie in der Kirche Saint Valéry in Fontaine la Mallet

11.35 Uhr: Kranzniederlegung am Denkmal für die Gefallenen von Fontaine la Mallet

12.30 Uhr: Bankette der Kriegsveteranen im Saal « Les Hauts de Falaise » in Cauville-sur-Mer (für die angemeldeten Personen)

