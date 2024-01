Soirée spectacle avec les Piments Masqués Cauvignac, samedi 20 janvier 2024.

Soirée spectacle avec les Piments Masqués Cauvignac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

Les Piments Masqués vous invitent à leur prochaine soirée spectacle à Cauvignac !

Au programme :

– Ouverture des portes à 18h

– Spectacle à 19h : « Gérard Naque, Le Presqu’idigitateur ». Théâtre de rue et magie décalée – Tout public – 60min

– Repas en musique à partir de 20h avec « JessyCat ‘n’ the white Rabbit »(Trio Contrebasse Piano Chant – Standards de Love’n’Jazz revisités à la sauce Rock’n’French !).

Restauration et buvette sur place, préparé par nos soins, tout local !

Salle des Fêtes

Cauvignac 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine pimentsmasques@yahoo.com



