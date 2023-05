Le Mercredi des enfants CAUTERETS, 23 août 2023, Cauterets.

En famille, venez découvrir le Parc National des Pyrénées ainsi que sa faune et sa flore à travers divers ateliers (ongulés sauvages, rapaces, ours, empreintes, …) pour apprendre en s’amusant.

Rendez-vous à la maison du Parc national de Cauterets

Renseignements au 05 62 92 52 56

Animation gratuite.

2023-08-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-23 12:00:00. .

CAUTERETS Maison du Parc national

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



With your family, come and discover the Pyrenees National Park and its fauna and flora through various workshops (wild ungulates, birds of prey, bears, footprints, …) to learn while having fun.

Meeting point at the house of the National Park of Cauterets

Information at 05 62 92 52 56

Free animation

Venga a descubrir el Parque Nacional de los Pirineos y su fauna y flora a través de diversos talleres (ungulados salvajes, aves rapaces, osos, huellas, etc.) para aprender divirtiéndose.

Punto de encuentro en la casa del Parque Nacional en Cauterets

Información en el 05 62 92 52 56

Animación gratuita

Entdecken Sie mit Ihrer Familie den Nationalpark der Pyrenäen und seine Fauna und Flora in verschiedenen Workshops (wilde Huftiere, Greifvögel, Bären, Fußabdrücke, …), in denen Sie spielerisch lernen können.

Treffpunkt ist das Haus des Nationalparks in Cauterets

Informationen unter 05 62 92 52 56

Kostenlose Animation

