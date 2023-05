Contes et légendes des Pyrénées et d’ailleurs CAUTERETS, 21 août 2023, Cauterets.

Vallées, montagnes, lacs et torrents, … Dans les Pyrénées ou ailleurs, de nombreuses légendes s’attachent à ces lieux peuplés d’êtres fantastiques. Ces histoires, enrichies au fil du temps, transmises de génération en génération se racontent lors des longues soirées d’hiver. Entrez dans le monde des contes et légendes ! Une belle occasion de découvrir la montagne autrement, de rêver et de laisser vagabonder son esprit au pays de l’imaginaire.

A partir de 7 ans

Rendez-vous à la Maison du Parc national de Cauterets

Renseignements au 05 62 92 52 56

Animation gratuite.

2023-08-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-21 . .

CAUTERETS Maison du Parc national

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



Valleys, mountains, lakes and streams, … In the Pyrenees or elsewhere, many legends are attached to these places populated by fantastic beings. These stories, enriched over time, transmitted from generation to generation are told during the long winter evenings. Enter the world of tales and legends! A great opportunity to discover the mountain in a different way, to dream and to let your mind wander to the land of imagination.

From 7 years old

Meeting point at the Maison du Parc national de Cauterets

Information at 05 62 92 52 56

Free animation

Valles, montañas, lagos y arroyos… En los Pirineos o en otros lugares, son muchas las leyendas ligadas a estos parajes poblados por seres fantásticos. Estas historias, enriquecidas con el tiempo y transmitidas de generación en generación, se cuentan durante las largas veladas invernales. ¡Entre en el mundo de los cuentos y las leyendas! Una gran oportunidad para descubrir la montaña de otra manera, soñar y dejar vagar la mente por el país de la imaginación.

A partir de 7 años

Punto de encuentro en la Maison du Parc national de Cauterets

Información en el 05 62 92 52 56

Animación gratuita

Täler, Berge, Seen und Wildbäche, … In den Pyrenäen oder anderswo ranken sich zahlreiche Legenden um diese Orte, die von fantastischen Wesen bevölkert werden. Diese Geschichten, die im Laufe der Zeit angereichert und von Generation zu Generation weitergegeben wurden, werden an langen Winterabenden erzählt. Treten Sie ein in die Welt der Märchen und Legenden! Eine schöne Gelegenheit, die Berge auf andere Weise zu entdecken, zu träumen und den Geist im Land der Phantasie schweifen zu lassen.

Ab 7 Jahren

Treffpunkt: Haus des Nationalparks in Cauterets

Informationen unter 05 62 92 52 56

Kostenlose Animation

