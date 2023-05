Le corsaire des cimes, le gypaète CAUTERETS, 4 août 2023, Cauterets.

Espèce protégée, le gypaète barbu, rapace le plus grand et le plus rare d’Europe, tournoie majestueusement dans le ciel au-dessus des montagnes pyrénéennes. Objet d’étude, son comportement énigmatique fascine les scientifiques. Menacé de disparition dans les années 1950, ce « casseur d’os », qui se nourrit essentiellement de charognes, a vu sa population augmenter ces dernières années grâce à un plan de restauration.

Cet épisode est issu de la série de trois documentaires « Les Pyrénées secrètes » réalisée par la société de production Bellota films en partenariat avec le Parc national des Pyrénées pour la chaîne ARTE, vous invite pour un voyage unique à la recherche des espèces emblématiques du massif des Pyrénées, l’un des plus sauvages de France.

Durée : 43 minutes

Maison du Parc national de Cauterets

Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56

Entrée libre.

A protected species, the bearded vulture, the largest and rarest bird of prey in Europe, soars majestically in the sky above the Pyrenean mountains. Its enigmatic behavior fascinates scientists. Threatened with extinction in the 1950s, this « bone breaker », which feeds mainly on carrion, has seen its population increase in recent years thanks to a restoration plan.

This episode is part of the three-part documentary series « The Secret Pyrenees », produced by the Bellota Films production company in partnership with the Pyrenees National Park for the ARTE channel. It invites you on a unique journey in search of the emblematic species of the Pyrenees, one of the wildest ranges in France.

Duration: 43 minutes

House of the National Park of Cauterets

Information and registration at 05 62 92 52 56

Free entrance

El quebrantahuesos, la rapaz más grande y rara de Europa, sobrevuela majestuoso las montañas pirenaicas. Su enigmático comportamiento fascina a los científicos. Amenazado de extinción en los años 50, este « rompehuesos », que se alimenta principalmente de carroña, ha visto aumentar su población en los últimos años gracias a un plan de restauración.

Este episodio forma parte de la serie documental en tres partes « Los Pirineos secretos », realizada por la productora Bellota Films en colaboración con el Parque Nacional de los Pirineos para la cadena de televisión ARTE, que le invita a un viaje único en busca de la especie emblemática del macizo pirenaico, uno de los más salvajes de Francia.

Duración: 43 minutos

Casa del Parque Nacional de Cauterets

Información e inscripciones en el 05 62 92 52 56

Entrada gratuita

Der Bartgeier, der größte und seltenste Greifvogel Europas, ist eine geschützte Art und zieht majestätisch seine Kreise über den Bergen der Pyrenäen. Sein rätselhaftes Verhalten fasziniert Wissenschaftler und ist Gegenstand von Studien. In den 1950er Jahren war dieser « Knochenbrecher », der sich hauptsächlich von Aas ernährt, vom Aussterben bedroht.

Diese Episode ist Teil der dreiteiligen Dokumentarserie « Die geheimen Pyrenäen », die von der Produktionsfirma Bellota films in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark der Pyrenäen für den Sender ARTE produziert wurde und Sie auf eine einzigartige Reise auf der Suche nach den emblematischen Arten des Pyrenäenmassivs, eines der wildesten Massive Frankreichs, einlädt.

Dauer: 43 Minuten

Haus des Nationalparks in Cauterets

Informationen und Anmeldungen unter 05 62 92 52 56

Freier Eintritt

