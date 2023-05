Le roi des forêts ancestrales, l’ours CAUTERETS, 21 juillet 2023, Cauterets.

Ce documentaire est issu de la trilogie « Les Pyrénées secrètes » réalisée par la société de production Bellota films en partenariat avec le Parc national des Pyrénées pour la chaîne ARTE. Cette série vous invite pour un voyage unique à la recherche des espèces emblématiques du massif des Pyrénées, l’un des plus sauvages de France.

Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de l’Ours. C’est sans conteste et sans rival le roi des forêts.

Durée : 43 minutes

Maison du Parc national de Cauterets

Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56.

This documentary is part of the trilogy « The Secret Pyrenees » produced by the Bellota Films production company in partnership with the Pyrenees National Park for the ARTE channel. This series invites you on a unique journey in search of the emblematic species of the Pyrenean massif, one of the wildest in France.

In this episode, we go to meet the bear. It is without question and without rival the king of the forests.

Duration : 43 minutes

House of the National Park of Cauterets

Information and registration at 05 62 92 52 56

Este documental forma parte de la trilogía « Los Pirineos secretos », producida por la productora Bellota films en colaboración con el Parque Nacional de los Pirineos para la cadena ARTE. Esta serie le invita a un viaje único en busca de las especies emblemáticas del macizo pirenaico, uno de los más salvajes de Francia.

En este episodio, conocemos al oso. Es sin duda y sin rival el rey de los bosques.

Duración: 43 minutos

Casa del Parque Nacional de Cauterets

Información e inscripciones en el 05 62 92 52 56

Dieser Dokumentarfilm ist Teil der Trilogie « Die geheimen Pyrenäen », die von der Produktionsfirma Bellota films in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark der Pyrenäen für den Sender ARTE produziert wurde. Diese Serie lädt Sie zu einer einzigartigen Reise auf der Suche nach den emblematischen Arten des Pyrenäenmassivs, einem der wildesten Massive Frankreichs, ein.

In dieser Episode machen wir uns auf den Weg, um den Bären zu treffen. Der Bär ist der König der Wälder.

Dauer: 43 Minuten

Haus des Nationalparks in Cauterets

Informationen und Anmeldungen unter 05 62 92 52 56

