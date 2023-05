Picot de Lapeyrouse, voyage au coeur des pierres CAUTERETS, 28 juin 2023, Cauterets.

Le Service des Collections Patrimoniales de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, le Laboratoire de Géosciences et Environnement de Toulouse présentent l’exposition Picot de Lapeyrouse, “Voyage au cœur des pierres”.

Cette exposition offre au public la chance de découvrir la collection de minéralogie constituée par Philippe Picot de Lapeyrouse (1744-1818), un naturaliste toulousain, et met en lumière ces spécimens longtemps restés dans l’ombre, collections conservées par le Service d’Études et de Conservation des Collections Patrimoniales (SCECCP) de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier.

Rendez-vous à la maison du Parc national de Cauterets

Renseignements au 05 62 92 52 56

Animation gratuite.

2023-06-28 à ; fin : 2023-10-26 . .

CAUTERETS Maison du Parc national de Cauterets

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Service des Collections Patrimoniales of the University Toulouse III – Paul Sabatier, the Laboratory of Geosciences and Environment of Toulouse present the exhibition Picot de Lapeyrouse, « Journey to the heart of stones ».

This exhibition offers to the public the chance to discover the mineralogy collection constituted by Philippe Picot de Lapeyrouse (1744-1818), a naturalist from Toulouse, and highlights these specimens that have long remained in the shadows. These collections are kept by the Service d?Études et de Conservation des Collections Patrimoniales (SCECCP) of the University Toulouse III – Paul Sabatier.

Meeting point at the National Park House in Cauterets

Information at 05 62 92 52 56

Free animation

El Departamento de Colecciones Patrimoniales de la Universidad de Toulouse III – Paul Sabatier y el Laboratorio de Geociencias y Medio Ambiente de Toulouse presentan la exposición Picot de Lapeyrouse, viaje al corazón de las piedras.

Esta exposición ofrece al público la oportunidad de descubrir la colección de mineralogía reunida por Philippe Picot de Lapeyrouse (1744-1818), naturalista tolosano, y pone de relieve estos especímenes, que han permanecido durante mucho tiempo en la sombra. Estas colecciones se conservan en el Servicio de Estudios y de Conservación de las Colecciones Patrimoniales (SCECCP) de la Universidad Toulouse III – Paul Sabatier.

Punto de encuentro en la Casa del Parque Nacional de Cauterets

Información en el 05 62 92 52 56

Animación gratuita

Der Service des Collections Patrimoniales der Universität Toulouse III – Paul Sabatier und das Laboratoire de Géosciences et Environnement de Toulouse präsentieren die Ausstellung Picot de Lapeyrouse, « Voyage au c?ur des pierres » (Reise ins Herz der Steine).

Die Ausstellung bietet der Öffentlichkeit die Möglichkeit, die mineralogische Sammlung des Toulouser Naturforschers Philippe Picot de Lapeyrouse (1744-1818) zu entdecken und diese lange im Verborgenen gebliebenen Exemplare zu beleuchten.

Treffpunkt: Haus des Nationalparks in Cauterets

Informationen unter 05 62 92 52 56

Kostenlose Veranstaltung

