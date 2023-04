Projection CAUTERETS, 13 avril 2023, Cauterets.

Projection de films qui vous emmèneront à la rencontre de la faune et de la flore emblématiques des Pyrénées. Animation gratuite.

2023-04-13 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-13 17:00:00. .

CAUTERETS Maison du Parc national

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



Screening of films that will take you to meet the emblematic fauna and flora of the Pyrenees. Free animation

Proyección de películas que le llevarán a conocer la fauna y flora emblemáticas de los Pirineos. Entretenimiento gratuito

Filmvorführung, bei der Sie die emblematische Flora und Fauna der Pyrenäen kennenlernen. Kostenlose Animation

