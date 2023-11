Le mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets, 3 janvier 2024, Cauterets.

Cauterets,Hautes-Pyrénées

Ateliers dédiés aux enfants (de 5 à 12 ans) pour découvrir la faune de nos montagnes grâce à de nombreux outils pédagogiques. Objectif: apprendre en s’amusant!!!

Animation gratuite – Sans inscription.

2024-01-03 10:00:00 fin : 2024-01-03 12:00:00. .

CAUTERETS Place de la Gare

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



Workshops dedicated to children (5 to 12 years old) to discover the fauna of our mountains thanks to numerous educational tools. The aim: to learn while having fun!

Free activity – No registration required

Talleres para niños (de 5 a 12 años) para descubrir la fauna de nuestras montañas utilizando diversas herramientas educativas. El objetivo: ¡aprender divirtiéndose!

Actividad gratuita – No es necesario inscribirse

Workshops für Kinder (von 5 bis 12 Jahren), in denen sie mithilfe zahlreicher pädagogischer Hilfsmittel die Fauna unserer Berge entdecken können. Ziel: Lernen mit Spaß!

Kostenlose Veranstaltung – Keine Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-02 par Parc National des Pyrénées|CDT65