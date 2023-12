Projection/Conférence: « Le chant du sauvage » de Maël Morlhon CAUTERETS Cauterets Catégories d’Évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées Projection/Conférence: « Le chant du sauvage » de Maël Morlhon CAUTERETS Cauterets, 3 janvier 2024, Cauterets. Cauterets Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 17:00:00

fin : 2024-01-03 19:00:00 « Au coeur d’une nature préservée, j’ai eu l’opportunité de découvrir et de capturer des instants magiques… » Maël Morlhon Venez découvrir le documentaire « Le chant du sauvage » (50 minutes), filmé par un jeune réalisateur pyrénéen, Maël Morlhon. A la suite de la projection, il partagera son expérience et ses mémoires de voyages. Passionné de nature, il vous livrera son amour pour l’environnement et sa préservation. Ses expéditions l’ont amené jusqu’au cœur des Abruzzes, desquelles il est revenu chargé d’images sur la vie des cerfs élaphes. Animation gratuite – Dans la limite des places disponibles.

« Au coeur d’une nature préservée, j’ai eu l’opportunité de découvrir et de capturer des instants magiques… » Maël Morlhon Venez découvrir le documentaire « Le chant du sauvage » (50 minutes), filmé par un jeune réalisateur pyrénéen, Maël Morlhon. A la suite de la projection, il partagera son expérience et ses mémoires de voyages. Passionné de nature, il vous livrera son amour pour l’environnement et sa préservation. Ses expéditions l’ont amené jusqu’au cœur des Abruzzes, desquelles il est revenu chargé d’images sur la vie des cerfs élaphes. Animation gratuite – Dans la limite des places disponibles .

CAUTERETS Place de la Gare

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par Parc National des Pyrénées|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Cauterets, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65110 Lieu CAUTERETS Adresse CAUTERETS Place de la Gare Ville Cauterets Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville CAUTERETS Cauterets Latitude 42.89124 Longitude -0.11408 latitude longitude 42.89124;-0.11408

CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cauterets/