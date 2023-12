De la terre vers le ciel, regards vers l’infini CAUTERETS Cauterets, 1 janvier 2024, Cauterets.

Cauterets Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-01-31

Bertrand Billerach est un photographe amateur qui a repris la pratique de l’activité lorsqu’il a terminé son activité professionnelle.

Après quelques balbutiements dus à la maîtrise des nouvelles techniques de post-traitement bien lointaines du travail sur la photo argentique, il a su prendre le pas sur un matériel photographique bien plus performant et qui, finalement, offre beaucoup plus de souplesse pour jouer efficacement avec la lumière.

Assez attiré par la photographie du ciel, son statut d’astronome amateur oblige, il s’est efforcé de le replacer dans le paysage qu’il survole et cela de jour comme de nuit.

Ses photographies, toutes prises dans les Pyrénées, sont l’expression de son ressenti face à l’immensité de l’espace céleste qui tutoie l’infini, aussi bien que d’un petit coin de ciel venant couvrir avec puissance une parcelle de paysage..

CAUTERETS Place de la Gare

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-15 par Parc National des Pyrénées|CDT65