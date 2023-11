Marathon films d’animation CAUTERETS Cauterets, 26 décembre 2023, Cauterets.

Cauterets,Hautes-Pyrénées

Au coeur des paysages exceptionnels du Parc national des Pyrénées vivent de nombreux animaux. Hélène SORBE, aquarelliste réputée, et Marie-Louis ESPINASSOU extraordinaire conteur naturaliste, ont mis en scène dans les années 1990, 5 des ces animaux emblématiques (l’isard, le gypaète barbu, l’ours, la marmotte et le desman), pour permettre aux enfants de les découvrir par le conte et l’image.

Au programme, la projection de 4 petites histoires d’une dizaine de minutes chacune:

– Les diamants de la grande ours

– La porte du soleil

– La chute de tête rouge

– Les flammes de Pierre

Animation gratuite – Sans inscription.

2023-12-26 16:00:00 fin : 2023-12-26 17:00:00. .

CAUTERETS Place de la Gare

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



The exceptional landscapes of the Pyrenees National Park are home to many animals. In the 1990s, renowned watercolorist Hélène SORBE and storyteller extraordinaire Marie-Louis ESPINASSOU brought 5 of these emblematic animals (the isard, the bearded vulture, the bear, the marmot and the desman) to life, enabling children to discover them through stories and images.

The program includes the projection of 4 short stories, each lasting around ten minutes:

– The diamonds of the great bear

– The Sun Gate

– The fall of the red head

– Pierre’s flames

Free animation – No registration required

Muchos animales viven en el corazón de los excepcionales paisajes del Parque Nacional de los Pirineos. En los años 90, Hélène SORBE, acuarelista de renombre, y Marie-Louis ESPINASSOU, extraordinaria narradora naturalista, retrataron 5 de estos animales emblemáticos (el isard, el quebrantahuesos, el oso, la marmota y el desmán), para que los niños pudieran descubrirlos a través de cuentos e imágenes.

El programa incluye la proyección de 4 cuentos de unos diez minutos de duración cada uno:

– Los diamantes del gran oso

– La Puerta del Sol

– La caída de la cabeza roja

– Las llamas de Pierre

Evento gratuito – No es necesario inscribirse

Inmitten der außergewöhnlichen Landschaften des Nationalparks der Pyrenäen leben zahlreiche Tiere. Hélène SORBE, eine bekannte Aquarellmalerin, und Marie-Louis ESPINASSOU, ein außergewöhnlicher naturkundlicher Erzähler, haben in den 1990er Jahren fünf dieser emblematischen Tiere (die Assel, den Bartgeier, den Bären, das Murmeltier und den Desman) in Szene gesetzt, um Kindern die Möglichkeit zu geben, sie durch Erzählungen und Bilder zu entdecken.

Auf dem Programm steht die Vorführung von vier kleinen Geschichten, die jeweils etwa zehn Minuten dauern:

– Die Diamanten des großen Bären

– Die Tür zur Sonne

– Der Rotkopffall

– Die Flammen des Petrus

Kostenlose Animation – Ohne Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-02 par Parc National des Pyrénées|CDT65