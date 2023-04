Visite de ville : à la découverte de Cauterets CAUTERETS, 16 mai 2023, Cauterets.

Visite de ville « « Sur les pas et anecdotes de quelques célébrités venues profiter des eaux et de la montagne » proposée par Brigitte Bellocq, guide conférencière.

Inscription à l’Office de Tourisme. Tarif : 5€. Gratuit jusqu’à 15 ans inclus..

2023-05-16 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-16 16:00:00. .

CAUTERETS Départ Office de Tourisme

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie



City tour » On the steps and anecdotes of some celebrities who came to enjoy the waters and the mountains » proposed by Brigitte Bellocq, guide.

Registration at the Tourist Office. Price: 5? Free for children up to 15 years old.

Visita de la ciudad « Tras las huellas y anécdotas de algunas celebridades que vinieron a disfrutar de las aguas y las montañas » propuesta por Brigitte Bellocq, guía turística.

Inscripción en la Oficina de Turismo. Precio: 5? Gratis para niños de hasta 15 años.

Stadtbesichtigung « Auf den Spuren und Anekdoten einiger Berühmtheiten, die kamen, um das Wasser und die Berge zu genießen », angeboten von Brigitte Bellocq, Fremdenführerin.

Anmeldung im Fremdenverkehrsamt. Preis: 5 ? Kostenlos bis einschließlich 15 Jahre.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT de Cauterets|CDT65