3 jours pour découvrir les images des meilleurs photographes et réalisateurs passionnés de nature… 3 jours pour comprendre, protéger notre faune, flore et paysages et échanger avec des experts

Fort de son succès en 2018, le Festival pyrénéen de l’image nature revient à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées du 27 au 29 septembre. Véritable RDV des amoureux de la nature, c’est le seul événement dédié à la photographie et aux films naturalistes du grand Sud-Ouest. Il permet, à travers des expositions photos, films et conférences, de découvrir le travail des plus grands photographes et réalisateurs du moment. Venir au Festival permet de rencontrer en toute simplicité et convivialité des passionnés qui, lors de conférences ou présentations de films, font vivre leur amour de la nature en se mettant à la portée de chacun. Tout au long du festival, des animations sont proposées avec notamment des sorties nature ouvertes à tous, des randos-photos en milieu naturel, un village nature, un apéro avec les photographes naturalistes…

12 expositions photos magnifieront ce que notre environnement a de plus beau, de plus rare et de plus précieux : A la rencontre du puma de Jean-Marie Séveno, Mercantour de Fabien Dal Vecchio, Owls, chouettes et hiboux d’Europe de Stéphanie et David Lallemand, Lundi, le Macareux moine islandais de Philippe Garcia, Les Ailes du Vent de Grégory Bonnet, Le rythme des cimes de Pierre Meyer, Dans l’intimité des Abruzzes d’Alain Victor, La quête de la gélinotte des bois de Jean Guillet, Poésie florale de Thomas Vanderheyden, Horizons dentelés : Fragment de paradis d’Ambre de l’AlPe et Baptiste Gerbet, Blanc comme neige de Dominique Julien et Pyrénées, l’instant rêvé de Serge Boixader.

Côté cinéma, le festival présente des films naturalistes qui comptent parmi les plus importants du moment. À découvrir tout au long du week-end dans la grande salle du Casino de Cauterets : La fabuleuse histoire du gypaète d’Anne et Erik Lapied, L’intelligence des arbres de Julia Dordel, Guido Tölke et Jan Roeloffs, La rivière de Robert Luquès, Sauvons le vison d’Europe de Nicolas Goudeau-Monvois et Frédéric Labie, Medved, le mangeur de miel de Camille Okroglič et Jonathan Mas, Les ailes du maquis de Tanguy Stoecklé et Marie Amiguet, Des serpents dans nos têtes de Marie Daniel et Fabien Mazzocco, Ours, simplement sauvage de Laurent Joffrion et Vincent Munier.

Enfin, des spécialistes viendront à la rencontre du public au travers de rencontres-conférences. Le réchauffement climatique en montagne, les vieilles forêts, les chauves-souris, le bouquetin, les grands botanistes pyrénéens ou l’ethnobotanique, le lien entre les plantes et les hommes n’auront plus de secret pour l’auditoire.

Cette année est l’occasion de fêter les 20 ans du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, outil scientifique et technique dont la mission est de renforcer la connaissance de la flore sauvage et d’accompagner les politiques de conservation des espèces et des habitats naturels. Dans ce cadre, un concours-photo sur le thème de La botanique est organisé auprès des élèves des écoles de la Vallée.

Depuis sa création, la commune de Cauterets porte cet événement lancé à l’initiative de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Parc National des Pyrénées et de Pyrénées Magazine. Cité thermale blottie au pied du Pont d’Espagne et aux portes du Parc National des Pyrénées, Cauterets montre ainsi toute la richesse de la biodiversité pyrénéenne. Le tout en toute convivialité !

