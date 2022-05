Causs’n’Art Le Bastit Le Bastit Catégories d’évènement: Le Bastit

Lot

Causs’n’Art Le Bastit, 26 juin 2022, Le Bastit. Causs’n’Art Le Bastit

2022-06-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Le Bastit Lot Le Bastit Pour cette première édition, six habitants(tes) des communes du Bastit et de Séniergues vous présentent leurs coups de cœur artistiques. Vagabonder d’ univers en univers à la découverte des artistes du Lot et d’ ailleurs… (peintures, arts graphiques, photos, sculptures…) lescollectivesducausse@gmail.com +33 6 10 70 90 57 ©L’Oiseau Lyre

Le Bastit

dernière mise à jour : 2022-04-29 par OT Vallée de la Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Le Bastit, Lot Autres Lieu Le Bastit Adresse Ville Le Bastit lieuville Le Bastit Departement Lot

Le Bastit Le Bastit Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bastit/

Causs’n’Art Le Bastit 2022-06-26 was last modified: by Causs’n’Art Le Bastit Le Bastit 26 juin 2022 Le Bastit Lot

Le Bastit Lot