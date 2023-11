PORTES OUVERTES AU DOMAINE – SPÉCIALES VIEUX MILLÉSIMES Causses-et-Veyran, 2 décembre 2023, Causses-et-Veyran.

Causses-et-Veyran,Hérault

Portes ouvertes au Domaine Borie La Vitarèle de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

On a prévu d’ouvrir de belles quilles, des plus anciennes aux dernier jus encore en cuves, du beau, du bon, du soyeux !

Dégustation et vente de vieux millésimes

10% de remise spéciale sur la journée

Grignotage paysan tout au long de la journée

Sur demande : Dégustation comparative des terroirs sur les jus 2023.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 12:30:00. .

Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie



Open house at Domaine Borie La Vitarèle from 10am to 12:30pm and 2pm to 6pm.

We’re planning to open some beautiful skittles, from the oldest to the latest juices still in vats: beautiful, good, silky!

Tasting and sale of old vintages

10% special discount for the day

Country-style nibbles all day long

On request: comparative terroir tasting of 2023 juices

Jornada de puertas abiertas en el Domaine Borie La Vitarèle de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.

Estamos planeando abrir algunos hermosos bolos, desde el más antiguo hasta el último zumo todavía en cubas, ¡algunos hermosos, algunos buenos, algunos sedosos!

Degustación y venta de añadas antiguas

10% de descuento especial para ese día

Aperitivos campestres durante todo el día

A petición: cata c

Tag der offenen Tür in der Domaine Borie La Vitarèle von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Es sollen schöne Kiele geöffnet werden, von den ältesten bis zu den letzten Säften, die noch in den Tanks sind, Schönes, Gutes, Seidiges!

Verkostung und Verkauf von alten Jahrgängen

10% Sonderrabatt auf den ganzen Tag

Bäuerliche Knabbereien während des ganzen Tages

Auf Anfrage: Vergleichende Terro

Mise à jour le 2023-11-18 par OT AVANT-MONTS