Journées Nationales de la Spéléologie 2022
1 et 2 octobre
Causse de sorèze

libre et sur inscription et gratuit

Visite guidée des grottes Soréziennes Causse de sorèze 81540 SOREZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie Sentier Karstique de sorèze, viiste libre

Grotte des Gours visite guidée de 30min environ, sans difficultés

Grotte du Calel, visite guidée de 2h environ, cavité majeure du causse, par ses difficutés et sa durée, demande une certaine condition physique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T13:00:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00

