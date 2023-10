Journées Nationales de la Spéléologie Causse de Sorèze, 81540 Sorèze Sorèze Catégories d’Évènement: Sorèze

Journées Nationales de la Spéléologie
7 et 8 octobre
Causse de Sorèze, 81540 Sorèze
libre et sur inscription, toutes les visites des grottes sont guidées
Randonée Sentier Karstique de Soréze

Visite grotte des gours (a partir de 5 ans)(45min)

Visite grotte du Calel (sur inscription) (12 ans mini, sportif, 2h)

Initiation sur corde Aven de Polyphème (sur inscription)( mini 16 ans, trés sportif, 2h)
Causse de Sorèze, 81540 Sorèze
Plateau du Causse de Sorèze
Tarn Occitanie
06 14 74 24 24

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00
2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00
visite guidées des cavités de Sorèze (81)
Spéléologie
Age min 5
Age max 85

