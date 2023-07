LES Z’APÉROS DE L’ERMITAGE : L’ODYSSÉE D’ALYSSE Causse de Mende Mende, 28 juillet 2023, Mende.

Venez clôturer une journée dans la bonne humeur, à l’heure apéro, en compagnie d’artistes prêts à vous emmener dans leur monde imaginaire, avec pour panorama la ville de Mende et ses environs à pied ou en voiture.

RDV à l’Ermitage du Mont Mimat (Cau….

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Causse de Mende

Mende 48000 Lozère Occitanie



Come and round off a fun-filled day with an aperitif in the company of artists ready to take you into their imaginary world, with the town of Mende and the surrounding area as a panorama, whether on foot or by car.

Meet at the Ermitage du Mont Mimat (Cau…

Complete una jornada lúdica con un aperitivo en compañía de artistas dispuestos a transportarle a su mundo imaginario, con la ciudad de Mende y sus alrededores como telón de fondo, a pie o en coche.

Encuentro en el Ermitage du Mont Mimat (Cau…

Lassen Sie einen Tag in guter Stimmung beim Aperitif ausklingen, in Begleitung von Künstlern, die bereit sind, Sie in ihre Fantasiewelt zu entführen, wobei das Panorama der Stadt Mende und ihrer Umgebung zu Fuß oder mit dem Auto erkundet werden kann.

RDV an der Ermitage du Mont Mimat (Cau…

