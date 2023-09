JOURNÉE TRANSHUMANCE Causse-de-la-Selle, 1 octobre 2023, Causse-de-la-Selle.

Causse-de-la-Selle,Hérault

Venez transhumer avec les brebis et les chèvres d’Embougette à La Grange pour leur première arrivée au Causse et partager cette journée de fête avec nous. L’occasion d’échanger avec Nathalie Savalois la bergère, chanter les chants de la transhumance (ateliers en amont)..

2023-10-01 08:30:00 fin : 2023-10-01 . .

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



Come transhumance with Embougette?s ewes and goats to La Grange for their first arrival on the Causse, and share this festive day with us. A chance to chat with Nathalie Savalois, the shepherdess, and sing transhumance songs (workshops beforehand).

Acompañe a las ovejas y cabras de Embougette a La Grange en su primera trashumancia al Causse y comparta con nosotros esta jornada festiva. Podrás charlar con Nathalie Savalois, la pastora, y cantar las canciones de la trashumancia (talleres previos).

Kommen Sie mit den Schafen und Ziegen von Embougette nach La Grange zu ihrer ersten Ankunft auf dem Causse und teilen Sie diesen Festtag mit uns. Sie haben die Gelegenheit, sich mit der Schäferin Nathalie Savalois auszutauschen und die Lieder der Transhumanz zu singen (Workshops im Vorfeld).

