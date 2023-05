BOUILLON CUBE – MIXTURE DU 18 AOÛT, 18 août 2023, Causse-de-la-Selle.

Causse-de-la-Selle,Hérault

La Sphère ObliK « Du sable dans la soupière » 21h THÉÂTRE D’OBJETS, Joao Selva 22h

BRÉSIL POP TROPICALE et Poplitê 00h VOIX ET PERCUSSIONS DU NORDESTE BRÉSILIEN.

2023-08-18 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-18 . EUR.

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



La Sphère ObliK » Du sable dans la soupière » 9pm OBJECT THEATER, Joao Selva 10pm

BRAZIL POP TROPICAL and Poplitê 00h VOICES AND PERCUSSIONS FROM THE BRAZILIAN NORTH

La Sphère ObliK » Du sable dans la soupière » 21h OBJECT THEATER, Joao Selva 22h

BRAZIL POP TROPICAL y Poplitê 00h VOCES Y PERCUSIONES DEL NORTE BRASILEÑO

La Sphère ObliK « Sand in der Suppenterrine » 21h THÉÂTRE D?OBJETS, Joao Selva 22h

BRESILIEN POP TROPICALE und Poplitê 00h STIMMEN UND PERCUSSIONEN AUS DEM BRASILISCHEN NORDENDE

