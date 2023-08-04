BOUILLON CUBE – MIXTURE DU 04 AOÛT Causse-de-la-Selle
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BOUILLON CUBE – MIXTURE DU 04 AOÛT, 4 août 2023, Causse-de-la-Selle.
Causse-de-la-Selle,Hérault
André Minvielle & Lionel Suarez 21h30 VOIX ET ACCORDÉON et La Mòssa 23h VOIX ET PERCUSSIONS.
2023-08-04 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-04 . EUR.
Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie
André Minvielle & Lionel Suarez 9:30 p.m. VOICE AND ACCORDÉON and La Mòssa 11 p.m. VOICE AND PERCUSSIONS
André Minvielle & Lionel Suarez 21:30 VOZ Y ACORDÉON y La Mòssa 23:00 VOZ Y PERCUSIONES
André Minvielle & Lionel Suarez 21.30 Uhr VOIX ET ACCORDÉON und La Mòssa 23 Uhr VOIX ET PERCUSSIONS
Mise à jour le 2023-05-18 par OT DU GRAND PIC ST LOUP
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Causse-de-la-Selle Hérault
Causse-de-la-Selle Hérault