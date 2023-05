BOUILLON CUBE – MIXTURE DU 04 AOÛT, 4 août 2023, Causse-de-la-Selle.

Causse-de-la-Selle,Hérault

André Minvielle & Lionel Suarez 21h30 VOIX ET ACCORDÉON et La Mòssa 23h VOIX ET PERCUSSIONS.

2023-08-04 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-04 . EUR.

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



André Minvielle & Lionel Suarez 9:30 p.m. VOICE AND ACCORDÉON and La Mòssa 11 p.m. VOICE AND PERCUSSIONS

André Minvielle & Lionel Suarez 21:30 VOZ Y ACORDÉON y La Mòssa 23:00 VOZ Y PERCUSIONES

André Minvielle & Lionel Suarez 21.30 Uhr VOIX ET ACCORDÉON und La Mòssa 23 Uhr VOIX ET PERCUSSIONS

Mise à jour le 2023-05-18 par OT DU GRAND PIC ST LOUP