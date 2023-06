FETE DU PRINTEMPS Causse-de-la-Selle, 10 juin 2023, Causse-de-la-Selle.

Causse-de-la-Selle,Hérault

Fête du Printemps à Causse-de-la-Selle

Samedi 10 juin

De 9h à 17h

Animations, musique, chants, danse, arts & artisanat, vide grenier…

Organisé par le foyer rural de Causse-de-la-Selle

Réservation nécessaire pour le vide grenier

Inscriptions au repas du midi.

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



Spring Festival at Causse-de-la-Selle

Saturday 10th June

9am to 5pm

Entertainment, music, song, dance, arts & crafts, garage sale…

Organized by the Foyer Rural de Causse-de-la-Selle

Reservations required for the garage sale

Registration for lunch

Fiesta de la Primavera en Causse-de-la-Selle

Sábado 10 de junio

De 9h a 17h

Animaciones, música, canciones, danza, artesanía, venta de garaje…

Organizado por el Foyer Rural de Causse-de-la-Selle

Reserva obligatoria para la venta de garaje

Inscripción para el almuerzo

Frühlingsfest in Causse-de-la-Selle

Samstag, 10. Juni

Von 9 Uhr bis 17 Uhr

Animationen, Musik, Gesang, Tanz, Kunst & Kunsthandwerk, Flohmarkt…

Organisiert vom Foyer rural von Causse-de-la-Selle

Für den Flohmarkt ist eine Reservierung erforderlich

Anmeldung für das Mittagessen

