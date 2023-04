LA DINETTE – FESTIVAL JEUNE PUBLIC Lieu-dit La Grange, 2 juin 2023, Causse-de-la-Selle.

Festival jeune public, La Dinette : un printemps dédié à l’enfance et la jeunesse

Au programme : des ateliers, des spectacles, des rencontres avec des artistes, du théâtre, de la danse, du cirque, des marionnettes, de la musique…

Des séances jeune public, scolaires, tout public, très jeune public et ados.

Un temps fort de festival à La Grange au Causse de la Selle les 2, 3 & 4 juin 2023.

2023-06-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-02 22:00:00. .

Lieu-dit La Grange

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



Festival for young people, La Dinette : a spring dedicated to children and youth

On the program: workshops, shows, meetings with artists, theater, dance, circus, puppets, music…

Sessions for young audiences, schools, all audiences, very young audiences and teenagers.

A festival highlight at La Grange au Causse de la Selle on June 2, 3 & 4, 2023

Festival para el público joven, La Dinette: una primavera dedicada a los niños y jóvenes

En el programa: talleres, espectáculos, encuentros con artistas, teatro, danza, circo, marionetas, música…

Sesiones para el público joven, escolar, todos los públicos, muy joven y adolescente.

Una cita ineludible en La Grange au Causse de la Selle los días 2, 3 y 4 de junio de 2023

Festival für junges Publikum, La Dinette: Ein Frühling, der der Kindheit und Jugend gewidmet ist

Auf dem Programm stehen Workshops, Aufführungen, Begegnungen mit Künstlern, Theater, Tanz, Zirkus, Puppentheater, Musik…

Vorstellungen für junges Publikum, Schulklassen, alle Altersgruppen, sehr junges Publikum und Jugendliche.

Ein Festival-Highlight in La Grange auf dem Causse de la Selle am 2., 3. & 4. Juni 2023

