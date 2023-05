LA DINETTE – SORTIE DE RESIDENCE – CIE EL TRICICLO & CIE QUILIBRIO, 30 mai 2023, Causse-de-la-Selle.

Festival jeune public, La Dinette

Un printemps dédié à l’enfance et la jeunesse : des spectacles de sortie de résidence à La Grange

Gratuit

Mardi 30 mai à 18h – l’Orage

Spectacle théâtral poétique de marionnettes à partir de 12 mois

Vendredi 23 juin à 18h – File le temps

Cirque / Violoncelle / Danse dès 4 ans.

2023-05-30 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-30 19:00:00. .

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



Festival for young audiences, La Dinette

A springtime dedicated to children and youth: performances at the end of the residency at La Grange

Free

Tuesday May 30 at 6pm – l’Orage

Poetic theatrical puppet show from 12 months

Friday June 23 at 6pm – File le temps

Circus / Cello / Dance from 4 years old

Festival del Público Joven, La Dinette

Una primavera dedicada a los niños y jóvenes: espectáculos al final de la residencia en La Grange

Gratis

Martes 30 de mayo a las 18:00 h – l’Orage

Espectáculo poético de teatro de marionetas a partir de 12 meses

Viernes 23 de junio a las 18.00 h – File le temps

Circo / Violonchelo / Danza a partir de 4 años

Festival für junges Publikum, La Dinette

Ein Frühling, der der Kindheit und Jugend gewidmet ist: Aufführungen zum Abschluss der Residenz in La Grange

Kostenlos

Dienstag, 30. Mai um 18 Uhr – l’Orage (Gewitter)

Poetisches Marionetten-Theaterspektakel ab 12 Monaten

Freitag, 23. Juni um 18 Uhr – File le temps

Zirkus / Cello / Tanz ab 4 Jahren

