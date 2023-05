GRAND MARCHÉ DU CAUSSE, 27 mai 2023, Causse-de-la-Selle.

Grand marché du Causse : artisanat local, plantes aromatiques…Buvette et petite restauration. Bourse aux jouets de l’association des Parents d’Elèves..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 14:00:00. .

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



Big market of the Causse : local crafts, aromatic plants… Refreshment bar and small catering. Toy market of the association of the Parents of pupils.

Gran mercado del Causse: artesanía local, plantas aromáticas… Bar de refrescos y pequeño catering. Mercado de juguetes de la Asociación de Padres.

Großer Markt auf dem Causse: lokales Kunsthandwerk, aromatische Pflanzen…Getränke und kleine Snacks. Spielzeugbörse der Elternvereinigung (Association des Parents d’Elèves).

Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU GRAND PIC ST LOUP