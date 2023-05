GRAND MARCHÉ DU CAUSSE, 27 mai 2023, Causse-de-la-Selle.

GRAND MARCHÉ DU CAUSSE

Place du village, Causse-de-la-Selle

Le samedi 27 mai de 10h à 14h

Artisanat local, plantes aromatiques, savonnerie artisanale, bière artisanale, légumes, pélardons, pain paysan, stand Aïga (monnaie locale)

Buvette et petite restauration

Repas solidaire Ukrainien

Pizzas cuites sur place au feu de bois

Vente de gâteaux et Buvette de l’APE

Bourse aux jouets de l’APE.

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



BIG MARKET OF THE CAUSSE

Place du village, Causse-de-la-Selle

Saturday, May 27th from 10 am to 2 pm

Local handicraft, aromatic plants, artisanal soap, artisanal beer, vegetables, pelardons, country bread, Aïga stand (local currency)

Refreshment bar and small catering

Ukrainian solidarity meal

Pizzas cooked on the spot on a wood fire

Sale of cakes and refreshments by the APE

Toy market of the APE

GRAN MERCADO DE LA CAUSSE

Place du village, Causse-de-la-Selle

Sábado 27 de mayo de 10:00 a 14:00

Artesanía local, plantas aromáticas, jabón artesanal, cerveza artesanal, verduras, pelardons, pan de payés, puesto de Aïga (moneda local)

Bar y pequeño catering

Comida solidaria ucraniana

Pizzas cocinadas in situ sobre fuego de leña

Venta de pasteles y refrescos por el APE

Mercadillo de juguetes de la APE

GROSSER MARKT AUF DEM CAUSSE

Dorfplatz, Causse-de-la-Selle

Am Samstag, den 27. Mai von 10 bis 14 Uhr

Lokales Kunsthandwerk, aromatische Pflanzen, handwerkliche Seifenherstellung, handwerkliches Bier, Gemüse, Pélardons, Bauernbrot, Aïga-Stand (lokale Währung)

Getränkestand und kleine Speisen

Ukrainisches solidarisches Essen

Vor Ort im Holzofen gebackene Pizzas

Kuchenverkauf und Getränkeausschank der EV

Spielzeugbörse der EV

