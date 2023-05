LA BOUSSOLE – ANIMATIONS JEUNESSE BOUILON CUBE, 10 mai 2023, Causse-de-la-Selle.

Un programme haut en couleurs !

La Boussole propose aux jeunes un accompagnement dans la création de leurs projets, tout en faisant une multitude d’activités qu’iels auront choisi.e.s.

Aussi destinée au Grand Public, la Boussole c’est découvrir le nouveau projet social lors d’un temps convivial ou passez échanger sur vos envies et vos idées.

Le détail du programme en un clic !.

2023-05-10 à 12:30:00 ; fin : 2023-05-10 17:30:00. .

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie



A colorful program!

La Boussole offers young people support in the creation of their projects, while doing a multitude of activities that they have chosen.

Also intended for the general public, the Compass is to discover the new social project during a friendly time or come and exchange your desires and ideas.

The details of the program in one click!

¡Un programa colorido!

La Boussole ofrece a los jóvenes apoyo en la creación de sus proyectos, mientras realizan una multitud de actividades que ellos han elegido.

Destinado también al público en general, La Boussole es una oportunidad para descubrir el nuevo proyecto social en un momento de convivencia o para venir a discutir sus deseos e ideas.

Los detalles del programa están a un clic de distancia

Ein farbenfrohes Programm!

La Boussole bietet Jugendlichen Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Projekte, während sie eine Vielzahl von Aktivitäten durchführen, die sie selbst ausgewählt haben.

Der Kompass ist auch für die breite Öffentlichkeit gedacht und bietet die Möglichkeit, das neue Sozialprojekt in einer geselligen Runde zu entdecken oder sich über Ihre Wünsche und Ideen auszutauschen.

Die Einzelheiten des Programms mit einem Klick!

Mise à jour le 2023-05-10 par OT DU GRAND PIC ST LOUP