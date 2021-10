Erquy Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Côtes-d'Armor, Erquy Causons bouquins Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Causons bouquins
Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, 28 octobre 2021, Erquy.

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, le jeudi 28 octobre à 16:30

Nous vous invitons à un **Causons Bouquins** spécial BD lors duquel nous présenterons nos coups de cœur (mais vous pourrez aussi nous parler des vôtres). Que vous soyez amateur ou néophyte en la matière, cette rencontre est ouverte à tous ! Nombreux sont les lecteurs et lectrices qui pensaient que la BD n’était pas pour eux, pour elles, et se sont finalement découvert des affinités avec le genre ! Rendez-vous le jeudi 28 octobre à 16h30.

accès libre et gratuit

spécial BD Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy

2021-10-28T16:30:00 2021-10-28T18:00:00

Lieu Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Adresse Erquy