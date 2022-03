Causez, trinquez à la maison de la Conversation ! La maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Causez, trinquez à la maison de la Conversation ! La maison de la Conversation, 27 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 mars 2022

de 16h00 à 20h00

gratuit

La Maison de la Conversation en partenariat avec l’Association Co-Citoyens lancent leur premier évènement CAUSEZ – TRINQUEZ! Apéro débat #1 Venez débattre dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Au programme 3 thématiques en lien avec les élections présidentielles qui arrivent à grand pas : ÉCOLOGIE, ÉDUCATION, SOCIAL.

Nous vous attendons pour papoter, discuter et échanger autour d’un sujet de votre choix ! L’idée est confronter vos idées et enrichir votre point de vue sur des sujets qui font l’actualité du moment. La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018 Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation Atelier

Date complète :

2022-03-27T16:00:00+01:00_2022-03-27T20:00:00+01:00

MDC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La maison de la Conversation Adresse 10-12 rue Maurice Grimaud Ville Paris lieuville La maison de la Conversation Paris Departement Paris

La maison de la Conversation Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Causez, trinquez à la maison de la Conversation ! La maison de la Conversation 2022-03-27 was last modified: by Causez, trinquez à la maison de la Conversation ! La maison de la Conversation La maison de la Conversation 27 mars 2022 La maison de la Conversation Paris Paris

Paris Paris