Causeries sur une église romane 2021-09-13 18:00:00 – 2021-09-17

La Charité-sur-Loire Nièvre EUR A 18h :

Lundi 13 septembre : prieuré de La Charité par Luc Jolivel

Mardi 14 septembre : église St-Julien de Mars-sur-Allier par Elisabeth Franc

Mercredi 15 septembre : églises romanes de Donzy par Georges Narcy

Jeudi 16 septembre : église de Saint-Révérien par Michel Geoffroy

Vendredi 17 septembre : commanderie templière de Villemoison à Saint-Père par Robert Chapelier

Réservation obligatoire : 03 86 36 13 23 / contact@caosine.fr

dernière mise à jour : 2021-09-09

