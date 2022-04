Causeries numériques Espace Publique Numérique (EPN) d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

### Causeries numériques du vendredi Moment d’échanges et de partage d’expériences autour de thèmes en liens avec le numériques. Les Rendez-vous : * **Vendredi 29 avril** : thème libre. Venez avec vos questions numériques et nous essayerons de trouver une réponse. * **Vendredi 6 mai** : Facebook et les réseaux sociaux * **Vendredi 13 mai** : thème libre * **Vendredi 6 juin** : voir ou revoir ses émissions TV * **Vendredi 24 juin** : thème libre * **Vendredi 1er juillet** : écouter ou réécouter une émission de radio (Podcasts)

Sur inscription. Animation payante : 2€ – Personne extérieure à Lamballe Terre & Mer : 4€

Animations sous forme de moments d’échanges et de partage d’expérience Espace Publique Numérique (EPN) d’Erquy 1 rue Guérinet – 22430 ERQUY Erquy Querbet Côtes-d’Armor

