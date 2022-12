Causeries du dimanche au musée Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche Discuter de petites habitudes du quotidien autour d’un thé ou d’un café au Musée Thomas Henry, c’est ce que vous propose Suzanne. Mais qu’est-ce qui relie notre quotidien à l’art ? Vous le découvrirez en venant papoter ! Ce dimanche le thème de la causerie est : « Cocooning, comment se sentir bien chez soi hier et aujourd’hui ». Inscription au 02 33 23 39 33

RDV au Centre culturel Le Quasar musees@cherbourg.fr +33 2 33 23 39 33 https://www.cherbourg.fr/infos-services/culture-et-loisirs/musees/musee-thomas-henry-318.html Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

