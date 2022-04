Causeries avec les artistes Anne Guibert-Lassalle et Lydie Arnould

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 Courtes causeries avec les artistes Anne Guibert-Lassalle et Lydie Arnould et démonstrations :

– Interprétation historique d’échantillons de broderies/dentelles

par Lydie Arnould.

– Présentation du travail de la laine et démonstration de feutrage à l'aiguille par Anne Guibert-Lassalle.

