Causerie Voyages Nocturnes Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Causerie Voyages Nocturnes Chapelle Saint-Libéral, 14 mai 2022, Brive-la-Gaillarde. Causerie Voyages Nocturnes

Chapelle Saint-Libéral, le samedi 14 mai à 18:30

Voyages nocturnes —————– **Cycle de conférence les Causeries d’Ernest R.** Par Bérengère Mazurié, professeure d’histoire de l’art _«Il fait nuit? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De nous »_ Eugène Guillevic (1907/1997) Tendre ou inquiétante, étoilée ou noire, pastorale ou urbaine, la nuit bouleverse repères et certitudes, nous plonge dans l’inconnu, nous faisant effleurer notre origine stellaire et l’idée même du sublime et de l’universel. Terrain de jeu privilégié pour les artistes noctambules qui se rêvent nyctalopes, la nuit ouvre à l’infini le champ des possibles, nous invitant à déambuler à la lueur d’une bougie, des réverbères ou des étoiles, sous la lune ou dans l’obscurité en compagnie de J.A. Whistler, V.Van Gogh, L.Spilliaert, E.Hopper, M.Ernst, R.Magritte, L.Bourgeois, H.Frankenthaler, L. Krasner, P.Doig, A.Kiefer, R.Dallaporta, A.Craven…

Réservation obligatoire auprès du musée Labenche, nombres de places limitées. Gratuit

Bérengère Mazurié, professeure d’histoire de l’art, invite à un voyage nocturne avec une causerie dédiée aux œuvres dont le sujet est la nuit. Chapelle Saint-Libéral Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Chapelle Saint-Libéral Adresse Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde lieuville Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze

Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/

Causerie Voyages Nocturnes Chapelle Saint-Libéral 2022-05-14 was last modified: by Causerie Voyages Nocturnes Chapelle Saint-Libéral Chapelle Saint-Libéral 14 mai 2022 Brive-la-Gaillarde Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde Corrèze