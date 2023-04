Causerie sur les bistrots et dédicace de Pierrick Bourgault au Livre Ecarlate (14e) Librairie Le Livre Ecarlate Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Causerie sur les bistrots et dédicace de Pierrick Bourgault au Livre Ecarlate (14e) Librairie Le Livre Ecarlate, 31 mai 2023, Paris. Le mercredi 31 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Pierrick Bourgault raconte les bistrots et rend hommage à celles et ceux qui les tiennent. Il présente et dédicace ses derniers livres, « Au bonheur des bistrots » et le roman « Journal d’un café de campagne ». Je vous raconterai l’histoire drôlatique des auberges, tavernes, cafés, estaminets et bistrots depuis deux millénaires. D’où vient la mauvaise réputation de ces petits lieux turbulents? Qui a inventé le fast-food? Jouait-on aux cartes dans les tavernes d’Astérix, au coin de la cheminée? Comment les boissons nouvelles du XVIIe siècle, café, thé et chocolat, ont aidé les femmes dans leur émancipation? Quel fut le rôle politique des goguettes, à ne pas confondre avec les guinguettes? Comment la SACEM est née d’une dispute dans un café-concert. D’où vient le mot « bistrot »? Pourquoi y en avait-il autant (un demi-million en 1900). Pourquoi le bistrot fut-il aussi important pour les artistes peintres? Comment le Coca-Cola a débarqué avec le jazz en 1917. Le bistrot fut-il résistant ou collabo? Quelle est l’évolution actuelle, que sera le bistrot de demain? » Pierrick Bourgault a écrit une quinzaine d’ouvrages sur ces petits lieux si précieux (guides, dont les Guides Paris Bars Concerts), récits de vies, livres historiques, et même un roman… Librairie Le Livre Ecarlate 31, rue du Moulin-Vert 75014 Paris Contact : https://www.monbar.net/ pierrick.bourgault@gmail.com

(c) Pierrick Bourgault « Au bonheur des bistrots », éd. La Martinière, le dernier livre photographique de Pierrick Bourgault

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Le Livre Ecarlate Adresse 31, rue du Moulin-Vert Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Le Livre Ecarlate Paris

Librairie Le Livre Ecarlate Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Causerie sur les bistrots et dédicace de Pierrick Bourgault au Livre Ecarlate (14e) Librairie Le Livre Ecarlate 2023-05-31 was last modified: by Causerie sur les bistrots et dédicace de Pierrick Bourgault au Livre Ecarlate (14e) Librairie Le Livre Ecarlate Librairie Le Livre Ecarlate 31 mai 2023 Librairie Le Livre Ecarlate Paris Paris

Paris Paris