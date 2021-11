Bazas Bazas 33430, Bazas Causerie sur l’élevage de race bazadaise Bazas Bazas Catégories d’évènement: 33430

Bazas

Causerie sur l’élevage de race bazadaise Bazas, 12 novembre 2021, Bazas. Causerie sur l’élevage de race bazadaise Bazas

2021-11-12 – 2021-11-12

Bazas 33430 Rendez-vous au Polyèdre de Bazas pour une “causerie” sur l’élevage des vaches de race bazadaise, avec Philippe Bedubourg et Sophie Redureau, d’EARL la Bazadaise à Aubiac. Rendez-vous au Polyèdre de Bazas pour une “causerie” sur l’élevage des vaches de race bazadaise, avec Philippe Bedubourg et Sophie Redureau, d’EARL la Bazadaise à Aubiac. Rendez-vous au Polyèdre de Bazas pour une “causerie” sur l’élevage des vaches de race bazadaise, avec Philippe Bedubourg et Sophie Redureau, d’EARL la Bazadaise à Aubiac. earl la Bazadaise

Bazas

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 33430, Bazas Autres Lieu Bazas Adresse Ville Bazas lieuville Bazas